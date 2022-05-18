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Весь спектр недвижимости в Дубае - от студии до роскошной виллы

Горячие предложения

Very rare loft with a Burj Khalifa view
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AED 3300000 Loft apartment with a Burj Khalifa view Downtown District
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icon 1 297 sqft
CRYSTAL LAGOON LUXURY APARTMENT
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AED 2970000 2 Bedroom Apartment for Sale The Crest Grande
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icon 1747 SQ FT.
Park Ridge- Best of Nature and Urban Combined
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AED 2556000 APARTMENT FOR SALE WITH PARK VIEW EXECUTIVE RESIDENCES 2, DUBAI HILLS
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icon 1583 SQFT
The Most Luxurious - Ready to move
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AED 140000 2 Bedroom Apartment for Rent at Meera Tower Business Bay
icon 2+maid's
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icon 1278 SQ.FT.
CRYSTAL LAGOON VIEW
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AED 2951000 3 Bedroom + Maid’s Apartment for Sale The Crest Grande
icon 3+1 Maid's
icon 3
icon 1617 sq.ft
Urban and Nature Combined
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AED 2652207 APARTMENT FOR SALE WITH PARK VIEW PARK RIDGE DUBAI HILLS
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icon 1575.73 SQFT
Ready Modern High Rise Apartments
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AED 230000 2 Bedroom Apartment for Rent Al Bateen
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icon 1704 sq.ft.
NEW LAUNCH LIMITED OFFER
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AED 21700000 5 Bedroom Villa for Sale Address Villas Hillcrest
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icon 9920 SQ.FT
Last Residential Tower with Burj Khalifa and Dubai Fountain View
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AED 3420000 Prestigious and Luxury Apartments at Burj Royale Downtown Dubai
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icon 965 SQFT
Exclusive Villas
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AED 360000 VILLA FOR RENT IN CLUB VILLAS Dubai Hills Estate
icon 3+1 maid's
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icon 3050 sq.ft
LEISURE, CULTURE AND CONVENIENCE ALL IN ONE
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AED 6004771 Penthouse for Sale with Burj View
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icon 5
icon 2572 sqft.
Furnished Studio for Rent
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AED 61000 Studio for Rent at JLT X1 Tower Jumeirah Lake Towers
icon Studio
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icon 500 SQ. FT.

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    Вероника Герфанова

    Мы находились в поиске квартиры, так как только месяц назад перебрались в Дубай, и все было не так гладко, как хотелось бы. Сотрудники TopLevel были очень та...

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    Владимир Д.

    Я обратился в компанию TopLevel для покупки коммерческой недвижимости в ОАЭ. В основном со мной сотрудничал Александр. Очень чуткий и располагающий к себе ра...

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    Олег Переверзев

    В других компаниях вместе с женой искали квартиру с определенным дизайном на протяжении двух месяцев. Это был отвратительный опыт сотрудничества, несколько к...

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    09.06.2022 Гигантская очередь: свежие объекты в Дубае раскупают за пару часов с момента анонса В Дубае продолжается нехватка недвижимого имущества, которая все больше напоминает допандемийную...
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    09.06.2022 Вилла Emirates Hills может стать одной из следующих сделок премиум класса Предварительная стоимость такой виллы дойдет до 225 млн. дирхам. ...
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    09.06.2022 Дубайский дистрикт Business Bay является одним из самых привлекательных районов для приобретения недвижимого имущества Стоимость на недвижимость в этом районе подскочила на пятую часть от цен двухлетней давности. ...
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    31.05.2022 Запредельно много: недвижимость в Дубае подходит к показателю 100 млн. $ за сделку За последние несколько лет Джумейра-Бэй стала родоначальницей самых крупных девелоперских и риэлторских сделок. Это обуславливает...
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    31.05.2022 Данные о рынке недвижимости Дубая за 2021 год 2021 год был тяжелым для многих экономик мира. Каждый человек ощутил на себе последствия пандемии COVID-19, в том числе и агентства ...
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