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Гигантская очередь: свежие объекты в Дубае раскупают за пару часов с момента анонса В Дубае продолжается нехватка недвижимого имущества, которая все больше напоминает допандемийную...

Вилла Emirates Hills может стать одной из следующих сделок премиум класса Предварительная стоимость такой виллы дойдет до 225 млн. дирхам. ...

Дубайский дистрикт Business Bay является одним из самых привлекательных районов для приобретения недвижимого имущества Стоимость на недвижимость в этом районе подскочила на пятую часть от цен двухлетней давности. ...

Запредельно много: недвижимость в Дубае подходит к показателю 100 млн. $ за сделку За последние несколько лет Джумейра-Бэй стала родоначальницей самых крупных девелоперских и риэлторских сделок. Это обуславливает...